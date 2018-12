17-årig sigtet for bedrageri: Tre piger forsøgte at snyde sig til gratis taxatur

Taxachauffør tilbageholdt en pige, som forsøgte at stikke af fra en firecifret regning efter en tur fra Aalborg til Odense.

Odense: Hvis man er ude efter en billig køretur fra Aalborg til Odense, skal man ikke tage en taxa. Det var imidlertid, hvad tre piger gjorde natten til søndag.

De tre prajede en vogn i Aalborg og bad om at blive kørt til Odense - men de havde tilsyneladende ingen intention om at betale regningen, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

- Klokken 2.14 fik vi en opringning fra en taxachauffør, som holdt i Frederiksgade. Han fortalte, at han havde kørt tre piger fra Aalborg til Odense, men da de var nået frem, forsøgte pigerne at stikke af.

Det lykkedes ham at tilbageholde en af dem, og hun blev kortvarigt anholdt og sigtes nu for bedrageri, oplyser vagtchefen.

Den 17-årige pige, som er fra Åbyhøj i Aarhus, har fået en regning på 4101 kroner for taxaturen. Det er uvist, om det er lykkedes hende at få veninderne til at betale deres del.