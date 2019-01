16 livreddere kom gennem nåleøjet

Der er 107 ansøgere til 60 pladser på kystlivredderuddannelsen på landsplan. Og i den forgange weekend kunne 16 mænd og kvinder puste ud, efter at have klaret en optagelsesprøve som livredder hos Trygfondens Kystlivredning. Det skete med en prøve i Klosterbakken Svømmehal i Odense, hvor 19 ansøgere skulle igennem en række test. Og forude venter nu et forår med yderligere prøver - både teoretiske og fysiske, inden de måske til sommer kan trække i den rødgule livredderuniform og bemande de 36 livreddertårne landet over.

- Vores livreddere skal være i fysisk og mental topform, når vi åbner livreddertårnene. Derfor har vi skrappe krav og en krævende optagelsesprøve, som nye livreddere skal bestå, så de er klar til at håndtere de situationer, de kan komme ud for på strandene. Vores livreddere skal både sørge for badegæsternes sikkerhed, forebygge ulykker og træde til i kritiske situationer. Prøverne er derfor essentielle for at sikre trygge rammer for både badegæster og livreddere, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

For at kunne gennemføre optagelsesprøverne som livredder kræver det, at man har et certifikat for en uddannelse inden for vandsikkerhed. Derudover skal livredderne kunne bevare overblikket i farlige situationer. Det kræver, at man som livredder besidder evnen til at holde hovedet koldt og kan træde hurtigt til i tilspidsede situationer. Og kommer man gennem uddannelsen, kan den give adgang til strande i hele verden.

- Når livredderne har gennemført uddannelsen her hos os, har de mulighed for at bruge den i udlandet. Det er der flere af vores livreddere, der har benyttet sig af, ligesom vi også har udenlandske livreddere i vores korps, der gerne vil opleve livredderkulturen her i Danmark, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning,

Livredderne gennemførte i sommeren '18 88.355 indsatser fordelt på 36 strande og havnebade. De fleste af aktionerne var forebyggende, mens det i 52 tilfælde blev vurderet, at en eller flere personer var i akut livsfare.

I 2019 er livredderne på strandene fra den 28. juni til den 21. august.