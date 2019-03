16-årig brandstifter smidt ud af Mulernes Legatskole: - Nu har vi fået afprøvet vores alarmsystemer og vores beredskab

Den 16-årige dreng, der onsdag satte ild til en toiletrulle på et toilet på Mulernes Legatskole, er blevet smidt ud af gymnasiet.

- Han er blevet udmeldt i morges. Vi smider selvfølgelig ikke bare nogen ud på "gaden". Vi har gjort, hvad vi kan for at hjælpe ham videre. Vi har kontaktet de relevante personer - også i det sociale system. Han har også haft møde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense - UUO, siger rektor Torben Jakobsen, Mulernes Legatskole.

Episoden, der har ført til udmeldingen, skete onsdag ved 13-tiden og fik hele skolen i det østlige Odense evakueret af sikkerhedsmæssige årsager. Det røg voldsomt fra et af toiletterne og havde en lugt, der skabte en frygt for, at det kunne være ledningsnettet, der var ild i. Det fortæller rektoren.

- Det var bare en toiletrulle. Men nu har vi fået afprøvet vores alarmsystemer og vores beredskab i de her situationer. Og alt fungerede godt, konstaterer Torben Jakobsen.