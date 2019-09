15 renoveringer: Millioner på vej til nedslidte omklædningsrum

De mest slidte omklædningsrum på Odenses skole og idrætsforeninger bliver over det kommende år renoveret for seks millioner kroner. By- og Kulturforvaltningen har nu udvalgt 15 steder, der står først for.

Håndværkere vil senere på året rykke ind i en række omklædningsrum i Odense, som er særligt nedslidte.

Odense Byråd valgte sidste år at afsætte seks millioner kroner til renoveringen af omklædningsrum i skoler og i nogle af kommunens mange idrætsforeninger. Og den plan er nu kommet et skridt nærmere realisering, efter at By- og Kulturforvaltningen har udvalget 15 omklædningsrum, som får besøg af håndværkerne først.

De seks millioner kroner rækker nemlig ikke til at renovere alle de omklædningsrum, som kunne trænge til en kærlig hånd.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) glæder sig dog over, at arbejdet nu kan sættes i gang.

- Vi har stor efterspørgsel på vores omklædningsrum, hvilket er positivt, for det vidner om et aktivt fritids- og foreningsliv. Men det betyder selvfølgelig også, at der er stor slitage, som vi ikke hidtil har haft midlerne til at udbedre. Nu har byrådet fundet seks millioner kroner, og dermed kan vi tage hul på de første, mest nødvendige, renovationsopgaver. Det er i den grad velfærd, at vi kan tilbyde børn og voksne ordentlige faciliteter, siger Jane Jegind.