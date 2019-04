1,5 millioner kødboller over disken: Nu bliver Ikeas restaurant i Odense endnu større

Ikea Odense tog kunderne med på råd, da varehusets restaurant efter næsten 10 år skulle have en makeover. Resultatet af den gennemgribende renovering har givet plads til hele 450 gæster, der nu får mulighed for at sidde i større grupper eller mere privat på tomandshånd.

- Vi har ønsket at skabe et indbydende miljø for vores kunder, hvor der er plads til alle, uanset om man besøger os alene eller med hele familien. Derfor har vi spurgt kunderne selv, hvordan de gerne vil sidde, hvilke faciliteter der skal være til rådighed samt hvilke præferencer, de i øvrigt har, siger varehuschef Namik Catkafa.

Ikea Odense har haft særligt fokus på at gøre restauranten endnu mere attraktiv for de mange studerende, der efter ombygningen vil have mulighed for at oplade deres computer og telefon. Derudover bliver familie- og børneområdet frisket op med et nyt legeområde, der står færdigt i slutningen af april.

At restauranten er blevet så populær, som det faktisk er tilfældet, kommer faktisk en smule bag på varehuschefen.

- Det har overrasket os lidt, at den har vist sig at være så populær for kunder i alle aldersgrupper, som bruger den i stor stil. Sidste år solgte vi 1,5 millioner kødboller, og det siger ikke så lidt. Vi synes derfor, at de mange kunder fortjente en ny og endnu mere indbydende restaurant, som er tilpasset deres ønsker og behov, siger Namik Catkafa.