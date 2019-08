13-årig tilkaldte tæskehold: To pædagoger blev overfaldet om natten med baseballbat

Odense/Svendborg: Fire unge mænd fra Svendborg, Faaborg og Ringe er torsdag ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet indtil 16. september. De sigtes alle for at have deltaget i et overfald på to pædadagoger på institutionen Svennebjerggaard på Tyrsbjergvej mellem Ejlstrup og Korup natten til onsdag.

Anklager Jakob Thaarup gengav i retten forklaringerne fra de to pædagoger, som blev overfaldet, og fra den 13-årige dreng, der ifølge anklageren var årsag til, at de fire overhovedet dukkede op på institutionen i det nordvestlige Odense.

Svennebjerggaard er en institution for frivilligt anbragte børn, og ifølge forklaringerne havde den ene pædagog tirsdag fastholdt den 13-årige dreng, som angiveligt skulle have råbt, at "det her bliver hævnet".

Lidt efter midnat natten til onsdag trillede en bil ind på gårdspladsen ved institutionen, og en af pædagogerne så den 13-årige dreng gå ud til bilen. Han fulgte selv efter og kunne se fire mænd ved bilen - den ene havde et baseballbat i hånden. Det brugte han ifølge pædagogens forklaring, da han gik til angreb på ham og slog ham hårdt på venstre side af kroppen.