Om en uges tid sættes spaden i jorden til endnu et seniorbofællesskab i Odense. Denne gang i Gartnerbyen, hvor Odense Boligselskab bygger et alment seniorbofællesskab med 40 boliger. Samtidig sætter PFA spaden i jorden til et byggeri lige ved siden af, og det vil blive opført i et partnerskab med det almene boligskab.

PFA opfører således 86 lejligheder på samme byggefelt, og de lejligheder betegner pensionsselskabet ligeledes som et seniorbofællesskab. Beboerne her kommer til at dele fælleshus med Odense Boligselskabs lejere, og det bliver også boligselskabet, der skal stå for udlejningen af de lejligheder, der er ejet af PFA.

I foråret vandt Odense Boligselskab muligheden for at bygge et seniorbofællesskab med tilsagn om grundkapital på fem millioner kroner fra Odense Kommunes pulje til seniorbofællesskaber, som projektet på Dalum Papir-grunden også har fået grundkapital fra.

PFA kan endnu ikke sige så meget om de nye boliger, men Odense Boligselskab kan oplyse, at de 40 lejligheder, som boligselskabet bygger, vil få en størrelse på omkring 75 kvadratmeter. Formand for Odense Boligselskab, Rene Bøye, glæder sig til at følge det nye projekt:

- Det her er lidt anderledes og interessant, fordi vi gør det her sammen med et pensionsselskab - altså en privat investor. Den almene del kommer til at køre som en helt almindelig almen afdeling. Men fælleshuset bygger vi sammen med PFA, som så også bygger 86 boliger i samme omgang. PFA's lejligheder kommer vi til at administrere for eksempel i forhold til lejekontrakter. Vi kommer også til at dele viceværtsfunktionen, siger han.

Boligforeningen oplever allerede nu en interesse for seniorbofællesskabet og er også begyndt at skrive folk op, der har henvendt sig uopfordret om byggeriet. Der er dog endnu ikke oprettet en interessegruppe, men det bliver der, når byggeriet er lidt længere fremme.