12-årige Amina efterlyses

Fyns Politi efterlyser den 12-årige Amina, der er gået fra OUH tirsdag formiddag. Vagthavende Anders Furbo Therkelsen forklarer, at Amina efterlyses af helbredsmæssige årsager, fordi hun skønnes på sigt ikke at kunne klare sig selv.

- Vi skønner, at hun søger mod Odense S, fordi hun har relationer i den del af byen. Men vi tror samtidig ikke, at hun vil vælge at gå ad de store veje, tværtimod vil hun formentlig tage mindre veje og forsøge at gemme sig lidt. Vi er bekymrede for hendes tilstand, og derfor efterlyser vi hende nu, siger han.

Amina er er 151 cm. høj og meget tynd. Hun er klædt i sort tøj. Fyns Politi kan kontaktes på 114.