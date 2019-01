1000 gæster netværkede til nytårskur: Roser fra globale investorer druknede i lokal snak

Kort efter at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) var begyndt på sin tale klokken 16.25, stod det dog hurtigt klart, at en stor del af de omkring 1000 gæster i højere grad var mødt op for at tale med gamle, nye og potentielle samarbejdspartnere end for at høre borgmesteren udlægge årets gang og lægge linjerne for det nye år. Eller for at få et globalt perspektiv på Odense, som senere blev præsenteret af tre internationale virksomheder, som har kastet millioner i odenseanske virksomheder.

Med storskærme, farvede lyskegler, en stille røgbrise hen over scenen og et tætpakket program var der lagt op til en spændende eftermiddag, da Odense Kommune torsdag eftermiddag inviterede til årets nytårskur, der i år blev afholdt i en lidt kølig fabriksbygning, der tidligere har huset Dalum Papir.

- Vi er en lille smule udfordret med akustikken, så det ville godt, hvis I kunne trække længere herop og hvis jer, der har allermest gang i netværksdelen kunne skrue lidt ned for det, indtil vi er nået lidt længere i arrangementet, så tror jeg, at vi vil kunne høre, hvad der bliver sagt heroppefra også.

Robotter og ledighedens paradoks

Fra scenen fortalte Peter Rahbæk Juel om Odenses udvikling. Han talte om at udnytte højkonjunkturen til at sætte ambitionsniveauet endnu højere.

- Det er mens, det går den rigtige vej, at vi skal turde have modet til at tænke stort. Til at hæve barren endnu højere. Og til at tage fat på nogle af byens helt store udfordringer. Det er nu, vi kan tage hul på de ambitioner, som er så store, at man næsten ikke tror, at de kan indfris, lød det fra borgmesteren.

Han fik - igen - fortalt om Odenses vel nok største erhvervseventyr med robotter og såkaldte cobots. Og viste i den forbindelse en video på storskærmene med en ung mand, som var rejst helt fra Australien for at udvikle en undervands-drone.

Peter Rahbæk Juel talte om paradokset mellem manglen på arbejdskraft hos mange odenseanske virksomheder og den ottende største ledighed i hele landet og fik signaleret, at kommunen er villig til at gøre noget ved problemet, da endnu en video viste, hvordan en medarbejder ved Grundfoss havde fået arbejde i forlængelse af et praktikforløb, som kommunen via Beskæftigelsesalliancen havde været med til at få i stand.