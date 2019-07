100 cykler fjernes om måneden: Citykorpset rydder op i Odense

Odense Citykorps

Odense Citykorps blev oprettet i 2014 som et pilotprojekt, som altså har holdt ved lige siden.Arbejdet i citykorpset er nyttejobs, og for de cirka 50 ansatte er jobbet med til at skabe struktur på en hverdag, der ellers ville gå i tomgang. Fælles for dem alle er, at de modtager en offentlig ydelse. Arbejdet i korpset skal både holde de ansatte i gang, samtidig med de gør sig fortjent til deres ydelse. De får altså ingen løn ud over den støtte, de allerede modtager.



Folkene i citykorpset arbejder der typisk i to eller tre uger, men kan i nogle tilfælde være ansat i op til 13 uger. Folkene arbejder 37 eller 35 timer om ugen.