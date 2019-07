10-årige Adam er på vej til DM i ponytrav

Fyens Ponytravskole sender mange kuske og heste til DM i Charlottenlund. Ponyløb er en måde at få unge mennesker til at interessere sig for travsport.

10-årige Adam Køhler er en af flere fynboer, der lørdag drager til Charlottenlund Travbane for sammen med en række andre unge ponykuske at deltage i DM i Ponytrav 2019. Adam Køhler stiller op i kategorien med ponyheste under 100 centimeter, og han spås gode chancer for at trække DM-titlen med hjem til Fyn. - Jeg er spændt på at køre DM, som for mig er en af de største oplevelser indenfor ponytrav. Min pony, Granit ll, er 23 år gammel, men jeg håber stadig at kunne være med helt fremme, hvor det er rigtig sjovt. Noget af det gode ved DM er at kunne være sammen med venner fra hele landet, forklarer den 10-årige fynbo. Adam Køhler, der til daglig er tilknyttet Fyens Ponytravklub på Fyens Væddeløbsbane, har ikke det med at køre travløb for fremmede. Hans morfar hedder John Køhler og har i årtier været blandt de mest vindende kuske og trænere på væddeløbsbanen i Sanderum. Men i forhold til de travløb, der køres på Sanderum, er ponytrav en slags rugekasse ligesom ungdomshold i fodbold. Det er er her, de unge får smag for at køre rigtigt travløb, som man først må, når man er fyldt 16 år.

Indbyrdes afhængighedsforhold I Dansk Hestevæddeløb, der er en slags paraplyselskab for de danske trav- og galopbaner, ser man med tilfredshed på, at det i stigende grad lykkes at tiltrække børn og unge til ponysporten. Claus Juncker, kommunikationschef hos Dansk Hestevæddeløb, forklarer, at man med væddeløbsbanernes øgede lokale indsats og en forbedret ungdomsstruktur forventer, at flere børn og unge i fremtiden vil få øjnene op for, hvad der gør ponysporten så speciel. - Fordi sporten er så fokuseret på samarbejdet mellem kusk og pony, giver det en anderledes oplevelse og kræver et andet kompetencesæt end holdsport og individuelle sportsgrene. Mange børn og unge vokser med det ansvar, de oplever i det indbyrdes afhængighedsforhold med en pony, siger Claus Juncker. - Mange finder et specielt sammenhold og får øget selvtillid, når de arbejder med ponyer eller heste. Der bliver ofte skabt et helt særligt bånd, hvor det er afgørende at have et velfungerende samarbejde og en god hverdag, hvis det hele skal gå op i en højere enhed, når det kulminerer i et stævne som DM i Ponytrav, fortæller han. Lørdagens DM bliver afgjort i fem klasser, hvor ponyerne er inddelt i højder fra under 100 centimeter til under 135 centimeter. I alt er 45 kuske kvalificeret med deres heste.