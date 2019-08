1-2-3 Dynamo: Odense Havn summer af savsmuld og hornmusik

Lyden af cirkus rammer mig allerede ved indgangen til Byens Ø. Den summer af savsmuld og lyder som en pose, der på én gang tømmes for lige dele walk-about-musik fra New Orleans, hvidpudrede klovnerier og barndomsdrømme.

Det er dansk-spanske orkester Micro Brass, der både har fat i ører og næse, da de trækker mig om bag Dynamo Workspaces bygning, hvor orkestret sammen med de øvrige 30 artister har slået lejr for weekenden. her omme er der også nok for øjet. Skiltene peger den rigtige vej, kostumerne hænger til luftning, og en hel vognpark af gøglervogne er stillet frem og udgør et af de flere sceneområder, publikum kan indtage i løbet af cirkusfestivalen, og som begynder fredag eftermiddag og fortsætter hele lørdag med.

Det har taget musikerne og artisterne fra Micro Brass en uge at køre til Odense fra deres faste ophold i Sydfrankrig og Italien, for de har haft deres udfordringer undervejs. Men selv dårlige maver og en bil, der brød sammen, kunne ikke holde dem tilbage fra at deltage i den tredje cirkusfestival i Odense Havn. Forventningens glæde pulser i luften over havnekajerne som en usynlig cigar og kildrer i næsen.

1-2-3 så er der cirkus. Programmet, der både er for store og små cirkusfans, findes på Dynamos hjemmeside.