- Vi netværker og sladrer lidt

Odense Kommunes årlige nytårskur bliver - ikke mindst - brugt til at pleje netværket og udvide netværket blandt forretnings- og foreningsfolket i Odense. Vi talte med tre af de fremmødte gæster, hvoraf en var taget helt fra Roskilde for at høre repræsentanten fra Teradyne.

Anders Therkelsen, Roskilde: - Jeg har nogle interesser i Odenses robotklynge og får ind imellem sendt nogle nyhedsbreve med forskellige ting. Der så jeg, at Teradyne ville komme og holde et oplæg, som jeg gerne ville høre. Samtidigt giver det selvfølgelig en mulighed for at netværke lidt. Det er nytårskure generelt en god anledning til. Så jeg synes, at det er rigtigt fint, at man som kommune arrangerer sådan noget. Foto: Nils Svalebøg

Roy Thoresen, ingeniør fra Moe A/S: - Jeg har været med til nytårskuren i mange år. For mig er det en årligt tilbagevende mulighed for at tale med gamle kolleger og samarbejdspartnere. Så taler vi lidt om, hvordan året er gået og jeg har da også før oplevet, at det har resulteret i nogle nye opgaver. Men vi er selvfølgelig også interesserede i at høre den sidste sladder. Foto: Nils Svalebøg