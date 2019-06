Tirsdag præsenterede Task Force Velfærd de seks største problemer, Odense står over for de næste 10 år. Psykisk sårbare unge er et af fokuspunkterne, fortalte den ene del af formandskabet, Nina Groes: - Angst og depression kan ødelægge mennesker, og vi ser ind i en fremtid, hvor alt for mange unge risikerer at leve et isoleret liv, hvor de føler sig utilstrækkelige og alene. Foto: Kim Rune

Psykisk sårbare unge er et af Odenses seks største problemer, mener Task Force Velfærd. Onsdag hørte 500 skoleelever om ensomhed, angst og depression i et forsøg på at blive klogere.

Else Kirk har efterhånden prøvet det en del gange. At se forvandlingen i ansigterne på nogle af de mange hundrede skoleelever, der lytter til personlige historier om mobning, ensomhed, angst eller depression. Så ved hun, at de er ramt. At der her sidder nogen, som har brug for hjælp. Sådan gik det også onsdag, da 500 7.-klasses-elever fra Odense var samlet for at høre fire unge i begyndelsen af 20'erne fortælle deres personlige historier. Formålet: At gøre de unge klogere på psykisk sårbarhed. - I alle klasser er der nogle, som bliver ramt, siger Else Kirk, leder af Center for Mental Sundhed i Odense Kommune. Det er et meget godt billede på, at antallet af psykisk sårbare unge med alvorlige problemer i de sidste 10 år er vokset. I 2018 svarede mere end 35 procent af de 19-årige kvinder ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at de har haft en psykisk lidelse. Det tilsvarende tal for 19-årige drenge ligger på lidt over 15 procent. Udviklingen er så voldsom, at Task Force Velfærd netop har udpeget psykisk sårbarhed blandt unge som et af de seks største problemer, man skal gøre noget ved de næste 10 år, hvis man vil opretholde samme velfærdsniveau om 10 år som i dag.

Else Kirk, leder af Center for Mental Sundhed i Odense Kommune: - Vi får unge ind her, som aldrig nogensinde snakker med andre på det studie, hvor de går - det var jo utænkeligt tidligere. De går bare hjem - alene.

Har ikke lært at danne relationer Ifølge Else Kirk udspringer problemerne fra en ny gruppe på cirka 20 procent af de unge, som man ikke tidligere har kendt til: - Det er unge, der mistrives. De er typisk vokset op med ressourcestærke forældre, men kan som 20-årige have svært ved at finde en mening med det hele. Og de mestrer ikke at håndtere den usikkerhed. Så vender de i stedet problemerne indad - så skyldes det hele, at de selv ikke er gode nok. Så kommer angsten, depression og den selvskadende adfærd, forklarer hun. - For mig at se er det store problem her, at vi på nogle områder er ved at skabe et samfund, hvor der ikke er mulighed for, at børn får den modstandskraft og robusthed, som man tidligere har set. Et af problemerne er, at flere voksne ikke har tid til deres børn. Et andet er den meget tid, unge bruger på nettet - på at være online. Det kan give reelle handicap, siger Else Kirk: - Nogle unge er så meget på nettet, at de ikke har fået skabt en ordentlig måde at danne relationer på. Selv om nogle kloge hoveder mener, at det at spille på nettet bare er social kontakt på en anden måde, så passer det ikke i min verden, for det er jo i det fysiske samspil med andre unge, man lærer at danne relationer. Og i dag ser vi desværre en gruppe unge, som nærmest ikke snakker med nogen. - Vi får unge ind her, som aldrig nogensinde snakker med andre på det studie, hvor de går - det var jo utænkeligt tidligere. De går bare hjem - alene, fortæller Else Kirk.

Er det mig, den er gal med? Omfanget med psykisk svage unge er som tidligere nævnt vurderet til at være så alvorligt, at Task Force Velfærd vil se nærmere på, hvad man kan gøre ved det. Ved tirsdagens pressemøde forklarede den ene del af formandskabet i taskforcen Nina Groes: - Psykisk sårbarhed, ensomhed, angst og depression er noget, som særligt udfordrer de unge i vores samfund, og i høj grad de unge kvinder. Angst og depression kan ødelægge mennesker, og vi ser ind i en fremtid, hvor alt for mange unge risikerer at leve et isoleret liv, hvor de føler sig utilstrækkelige og alene. Og det har betydning for, om man klarer at tage en uddannelse og få et arbejde bagefter. Resultatet er, at de kommer til at stå helt uden for arbejdsmarkedet og ender på en passiv forsørgelse; i yderste tilfælde førtidspension. Ifølge Nina Groes er stigningen især kommet de sidste seks år. Ligesom Else Kirk peger hun på samfundsændringerne som en væsentlig del af årsagen - dét, der populært kaldes præstationssamfundet. - De unge mennesker føler fra en tidlig alder, de skal levere igen og igen - og på langt flere parametre end man skulle tidligere. Man skal både være en succes på sin uddannelse, sit job, man skal se godt ud og have en lækker Instagramprofil, som mange liker. Hver gang, der ikke kommer nok likes, tænker mange: Er det mig, den er gal med, forklarede Nina Groes. Task Force Velfærd vil 25. juni fremlægge bud på, hvordan problemerne kan tackles bedre.