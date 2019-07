- Så kom da!: Fuld og narkopåvirket mand kastede tæppe i hovedet på betjent

En mand er blevet sigtet for vold mod polititjenestemand efter en hændelse i Odense natten til fredag.

Klokken kvart i to opførte manden sig aggressivt over for en uniformeret politimand, inden han kastede et tæppe i hovedet på betjenten.

Herefter tog han hænderne op foran sig, som ville han bokse, og sagde: - Så kom da!

Voldsepisoden fandt sted i det centrale Odense i Hans Mules Gade, hvor politigården ligger.

Det fremgår af Fyns Politis uddrag fra døgnrapporten, hvor manden beskrives som tydeligt påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer.