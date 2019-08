1. Hvad betyder det for jeres virksomhed at have ældre medarbejdere?

- Vores ældre medarbejdere har typisk været i virksomheden i mange år og har derfor en stor erfaring og viden inden for deres arbejdsområde. Men de har også viden om virksomhedens historie, kultur og værdier, som de deler med nye medarbejdere. Vores medarbejdere med høj anciennitet kender også om nogen vores kunder og deres behov.

2. Hvad kan de ældre medarbejdere bidrage med, som en nyere medarbejder ikke kan?

- De har værktøjskassen fyldt med en masse erfaring, som yngre medarbejdere endnu ikke har fået opbygget. Det er som sådan ikke alderen, der er afgørende, men mere det, at de har været i virksomheden i mange år og derfor bidrager til, at vores kunder får den bedst tænkelige service.

3. Kan det have ulemper med en stab, hvor gennemsnitsalderen er for høj?

- Hvis gennemsnitsalderen bliver for høj i medarbejderstaben, risikerer man, at tilførslen af ny viden og teori stagnerer. Det er vigtigt at have en medarbejderstab med variation i alderen, da yngre og ældre medarbejdere bidrager med noget forskelligt og ofte har en forskellig tilgang til opgaverne. En ulempe med en medarbejderstab med en høj gennemsnitsalder kan være, hvis for mange går på pension inden for en kort periode. Så risikerer man, at en masse viden og know-how går tabt.

4. Hvad betyder en ansat som Ole Raahøj for Hans Jørgensen & Søn?

- Ole er guld værd for os som virksomhed. Efter 47 år er han blevet en del af vores dna. Han var med til at udvikle bore-skæreafdelingen til det, den er i dag. Et resultat, vi er meget stolte af. Ole er en kompetent og arbejdsom medarbejder af den gamle skole, som går op i sit arbejde og løser alle opgaver og problemstillinger. Ole er en positiv og glad mand, som vi sætter stor pris på. Hans evige fløjten og sang på gangene løfter stemningen. Vores medarbejdere med høj anciennitet udviser i store træk stabilitet og er gode eksempler for vores mange lærlinge.

5. Hvor ofte har du og virksomheden gavn af Oles viden og historik?

- Det har vi jævnligt. I løbet af sine 47 år i virksomheden har han stået i mange forskellige situationer, som han kan trække erfaringer fra. Derudover kan Ole også fortælle historier om, hvordan tingene blev gjort i "gamle dage", hvilket giver nye medarbejdere en unik viden om, hvordan vi som virksomhed har udviklet os igennem tiden. Ole har også et utroligt kendskab til de forskellige byggerier, vi har opført i gennem årene.