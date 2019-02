- Lad os beholde madordningen

Beboere på Ærtebjerghaven Poul Fabricius og Niels Lind er glade for den frisklavede mad i husets fem køkkener, og de håber, at politikerne vil sætte penge af til at gøre ordningen permanent.

Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da Ærtebjerghaven blev udset til at være med i et pilotprojekt med frisklavet mad på to plejecentre i Odense Kommune.

Det fortæller beboer på Ærtebjerghaven, 96-årige Poul Fabricius, der i et læserbrev allerede i august sidste år opfordrede politikerne til at lade ordningen fortsætte.

- Alle vil jo gerne have frisk og veltillavet mad, og vi er meget glade for den nye ordning her på plejecentret. Maden er mere velsmagende nu, og det er slut med frostmad - det er vi meget glade for, siger Poul Fabricius, der ved avisens besøg har inviteret genboen Niels Lind med inden for i sin og ægtefællen Veras lejlighed til en snak om maden på plejecentret.

Egentlig er både 82-årige Niels Lind og 96-årige Poul Fabricius for friske til at bo på et plejecenter, hvis de selv skulle sige det. Når de bor på Ærtebjerghaven alligevel skyldes det, at deres respektive ægtefæller nyder godt af den pleje og omsorg, der er på et plejecenter.

Begge ægtepar flyttede ind på plejecentret for omkring fire år siden.