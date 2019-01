Forfatter, musiker og skuespiller Kristian Leth har skrevet en bog, "Håb - et forsvar for fremtiden", som han søndag holder foredrag over.

Indsigt

Hvorfor trænger fremtiden til at blive forsvaret i en bog?

- Bogen startede som et personligt projekt, fordi jeg blev overvældet over alle de negative fortællinger, fremtiden får med, og af hvor mange mennesker, som pr. definition omtaler den negativt. Men gennem de fire år, det har taget at skrive og researche bogen, udviklede den sig til at blive et projekt til alle andre. Og heldigvis viste min research og snak med alle mulige forskere, at der er god grund til at have håb for fremtiden.

Har arbejdet med bogen virket på dig?

- Det er jo en aktiv proces at skrive en bog, hvor man får mere viden hen af vejen, så ja, den har virket på mig.

Tror du, at hvis negative fortællinger om fremtiden får lov at stå alene, risikerer de at blive et selvopfyldende profeti?

- Jeg tror, at vores måde at opfatte verden på betyder noget for vores indstilling til den. Og lige nu har vi det bedre som mennesker, end vi nogensinde har haft. Ikke bare for os der bor i Danmark, men fordi der på verdensplan er færre ekstremt fattige, længere levealder og færre, der dør i krig. Objektivt set har vi aldrig haft større muligheder, end vi har i dag, så hvis ikke vi skulle have håb for fremtiden nu, hvornår så?

Er det mediernes skyld, at så mange ser negativt på fremtiden?

- Det er i hvert fald en kendt sag, at en historie skal have en konflikt for at få plads i medierne. Det er et faktum, at tusindvis dagligt løftes ud af fattigdom, men at det knapt kan få plads i aviserne. Til gengæld kan en enkel terrorhandling, der koster 300 mennesker få god plads hver dag i 14 dage.

Har fremtiden ikke altid stået i et pessimistisk lys for mennesker i en vis alder?

- Jeg tror da, der er noget om, at fremtiden står som det uhyggelige ukendte overfor fortiden, men det har ikke noget med alder at gøre, hvordan man ser på den. Jeg er 38 år, og min far på 82 har det på samme måde. For mig at se er det at se pessimistisk på fremtiden en samfundsmæssig udfordring.

"En teoretisk pageturner" er din bog blevet kaldt. Hvem skriver du til?

- Jeg har skrevet til mine børns generation, til min egen og til mine forældres. Alle er udfordret på forskellige måder, men alle kan læse den. Det er ikke en religiøs bog, og der er både videnskab, spiritualitet og idéhistorie i den. Heldigvis tager unge godt imod den og mange møder op til mine foredrag.

