- Hvis du melder det, gennemtæsker jeg dig: 17-årig varetægtsfængslet i sag om røveri og trusler

Det er han i forvejen anklaget for

Afpresning - 28. maj 2018 klokken 17.00



Tog et ur fra en dreng ved havnebadet i Odense og forlangte at få overført 500 kroner for at give det tilbage.



Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - 15. juni 2018 klokken 20.40



Skød med en softgunpistol på stisystemet mellem Tjørnehaven og Ejbygade i Odense.



Brugstyveri - 4. oktober 2018 klokken 17.20



Stjal og kørte på en knallert på et stisystem i Bøgeparken i Vollsmose uden at have førerret til den.



Overtrædelse af færdselsloven - 14. november 2018 klokken 19.45



Kørte bil på Ejbygade uden at have kørekort.



Røveri - 13 februar 2019 klokken 22.50



Fik en person til at udlevere en knallert efter flere lussinger og trusler om vold. Det skete angiveligt på Midtfyns Fritidscenter i Ringe.



Røveri - 11. marts 2019 klokken 19.10



Truede sig på Langesøstien ud for Skjoldsparken til en Iphone til 11.200 kroner ved at skubbe ejeren i brystet og forlange adgangskoden.



Trusler - 15. april 2019 klokken 20.20



Trak en kniv og holdt den frem mod en anden persons hoved på Svendborg Banegård. Tog herefter en flaske og knuste den mod en mur og brugte flaskehalsen til at stikke en person i siden. Også tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.



Røveri - 9. juni 2019 klokken 19.35.



Truede en person på Højstrupskolens område på Rismarksvej i Odense til at udlevere en knallert.