Fiskekutter sank i Odenses indre havn: Gik under på fem minutter

I den centrale del af den gamle del af Odense Havn ved Gammel Havnekaj lige ved siden af Havnebadet stikker en mast og toppen af et styrhus op over vandoverfladen. Det er alt, der er tilbage af en ældre fiskekutter.

Klokken 18.20 fik Fyns Politi besked om, at fartøjet var sunket.

- Det skete meget hurtigt. I løbet af fem minutter var det under overfladen, siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen, Fyns Politi.

Nogle timer senere ligger skibet stadig mest under vand. Ud over masten og toppen af styrhuset har noget vraggods samlet sig på overfladen tæt ved skibet. Et par flydespærringer er lagt ud for at begrænse spredningen af den dieselolie, der var på skibet. Ingen mennesker er i nærheden af det vragstedte fartøj, og lørdag aften har Fyns Politi heller ikke identificeret en ejer endnu.

- Vi har været opmærksomme på faren for forurening, men vores oplysninger tyder på, at det ikke bliver et problem, politiets vagtchefen, der endnu ikke kan fortælle, hvornår fartøjet bliver bjærget.

Han har heller ikke nogen god forklaring på, hvordan skibet kunne synke så hurtigt.