- Få jer et job: Den bemærkning tændte cigarethungrende unge mænd af

En mand blev tirsdag eftermiddag slået i ansigtet af to yngre mænd, som ifølge anmeldelsen ville tigge cigaretter af manden. Da han bad dem finde et job, så de selv kunne betale for deres smøger, svarede de ifølge anmeldelsen til Fyns Politi igen med slag. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær