- Et stort tab for Odense: Storms Pakhus beklager Arkaden-konkurs

Direktør for Storms Pakhus, Bjørn Hentze, er ked af, at Arkaden er gået konkurs. Han peger på, at omsætningen og besøgstallet hos Storms Pakhus kun er steget siden starten i september 2017. Arkivfoto

Mens omsætningen og besøgstallet har været faldende i det nu konkursramte Arkaden Food Market, er de samme tal kun gået fremad hos Storms Pakhus, siden de to madmarkeder i Odense åbnede med få måneders mellemrum i 2017.

Arkadens konkurs efterlader Storms Pakhus med en konkurrent mindre, når sultne odenseanere og gæster i byen søger efter et madmarked med forskellige kulinariske tilbud under samme tag. Allerede i forbindelse med åbningen af markederne i henholdsvis september og december 2017 udtrykte begge parter sig dog positivt i forhold til fremtiden for de to madmarkeder, der måske nok lignede hinanden i form, men alligevel havde særegne koncepter og beliggenheder i Odense. Hos Storms Pakhus er direktør Bjørn Hentze derfor også ked af denne uges besked om, at Arkaden Food Market går konkurs. - Jeg synes, at det er et utroligt stort tab for Odense og er rigtig ked af det på ejerne og Arkadens vegne. Vi synes, at vi har suppleret hinanden godt. De har været et centrum-madmarked, hvor vi har været et mere skævt og kreativt marked. Så vi vil komme til at savne dem og synes, at det er ærgerligt, at de ikke har kunnet få det til at løbe rundt, siger Bjørn Hentze.

Fremgang siden starten Flere stadeholdere hos Arkaden Food Market fortalte onsdag, at de igennem de seneste måneder har oplevet et markant fald i besøgstallet og dermed i omsætningen i deres madbod i Arkaden. Ifølge Bjørn Hentze er det gået modsat hos Storms Pakhus. - Vi er kun halvvejs inde i vores årsregnskab. Men vi kan da se på besøgstallene og på omsætningerne, at vi har vækst, og det har vi faktisk haft, siden vi åbnede. Det er vi utrolig stolte af, og det viser, at fynboerne har taget os til sig, siger Bjørn Hentze, der dog peger på, at det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt Storms Pakhus vil give overskud på bundlinjen i år. Han understreger dog, at Storms Pakhus står på et solidt, økonomisk fundament. - Man bygger ikke et madmarked på størrelse med Storms, uden at man skal investere nogle penge og har en langsigtet plan. Vi har heldigvis nogle ressourcer i partnerskabet, der kan arbejde for den plan. Så selvfølgelig er der ikke nødvendigvis overskud på bundlinjen fra start, siger Bjørn Hentze.

Løbende udskiftning af boder Lige nu er der ingen ledige pladser til nye madboder hos Storms Pakhus. Hvis der skulle være stadeholdere fra Arkaden, som er interesserede i at rykke til havnen, er der dog en løbende udskiftning i boderne, fortæller Bjørn Hentze. - Som udgangspunkt har vi ikke nogen ledige pladser, men der er en naturlig udskiftning i løbet af året, når folk stopper, fordi de har brugt Storms som et springbræt til at åbne deres egen restaurant eller bare skal prøve noget andet. Så hvis der er nogen fra Arkaden, som synes, at det giver mening for dem at komme over til os, så er de selvfølgelig meget velkomne til at tage kontakt, siger Bjørn Hentze.