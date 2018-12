- Det virker, som om nogle politikere vil tage livet af de almene boliger

Ghettoer og udsatte boligområder

Et flertal i Folketinget har besluttet følgende definition af, hvad en "ghetto" er:Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:



1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.



2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.



3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.



4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.



Hvis et område har stået på ghettolisten i fem år, bliver det karakteriseret som en "hård ghetto" med et krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 procent inden 2030. Fra 2021 vil grænsen for at blive betegnet som "hård ghetto" blive ændret til fire år.



Her er definition af, hvad der skal til for at være et udsat boligområde:



Et udsat boligområde opfylder to ud af de fire ovenstående kriterier.



Disse områder i Odense er på ghettolisten:



Vollsmose (hård ghetto), Solbakken (de almene boliger på Påskeløkken, Solbakken, Risingparken og Smedeløkken), Korsløkkeparken Øst (afdeling E, F, G og K).



Disse områder er udsatte boligområder:



Højstrupvej-kvarteret (de almene boliger på Højstrupløkken, Uffesvej, Vermundsvej, Højstruphave, Højstrupparken og Skjoldsparken), Kertemindevej-kvarteret (Hybenhaven, Slåenhaven og Tjørnehaven, der tidligere hørte med til Vollsmose).