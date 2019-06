By- og Kulturrådmand Jane Jegind har bedt forvaltningen gennemgå planen for Bynet 2021 én gang til, efter at have modtaget hele 310 høringssvar fra bekymrede borgere. Den endelige beslutning venter på udvalgsmødet den 25. juni.

I forbindelse med forslaget til det fremtidige rutenet Bynet 2021 har der været en offentlig høring i fire uger. Der er indkommet 310 svar. Hvad tænker du om, at der er kommet så mange?

Først er det vigtigt at understrege, at der ikke er truffet nogen beslutning endnu. Men jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet så mange høringssvar, for det gør jo, at vi får et bedre beslutningsgrundlag, og det er jeg sikker på, vi får en bedre beslutning ud af. Jeg synes, det er nogle rigtig relevante input, og jeg er meget optaget af, at vi passer godt på vores lokalområder. Her er det vigtigt, at der er en transportmulighed. Men det forudsætter selvfølgelig, at det er muligt at få enderne til at nå sammen, og lige nu har vi ikke flere penge at gøre med, fordi der skal fjernes en tredjedel af det samlede budget. Men jeg håber, at der kan komme et forslag fra forvaltningen, så vi også kan imødekommende borgernes bekymringer.

Så det du siger er, at du har bedt forvaltningen kigge på mulighederne én gang til, inden I skal mødes og tale om det igen på udvalgsmødet den 25. juni?

Ja. For at se, hvad man kan tænke sig at gøre. Det er klart, vi har fået stillet et budget til rådighed af byrådet, og det er dét, vi har at arbejde med. Hvis ikke det kan lade sig gøre at finde de sidste emner, så er det forhåbentlig noget af det, vi vil tage med til budgetforhandlinger, for der er trods alt lidt tid til, at det her busnet træder i kraft.

Kan folk i bl.a. Allesø, Lumby og Brændekilde så fortsat håbe på, at de får lov at beholde deres bus?

Jeg synes absolut ikke, at de skal opgive håbet. Min ambition er helt klart at se, om det ikke kan lykkes - men dermed er det ikke en garanti for, at det kommer til at ske.

Ifølge det nuværende forslag forsvinder busserne fra bl.a. Allesø, Lumby og Brændekilde - hvis det sker, hvad kan I så gøre for, at Odenses yderområder stadig føler sig som en del af kommunen?

I forhold til kollektiv trafik vil der ikke være så meget at gøre. Enten så er der en bus, eller også så er der ikke. Så er der selvfølgelig hele idéen om teletaxaordning, hvor man bringer folk til det nærmeste busstoppested. Men der er vi altså ude i det, jeg vil kalde en nødløsning. Vi har nogle gode udvalgte steder, hvor det er korte afstande, og hvor det er få mennesker, det handler om. Men det her er trods alt et vist omfang.

Planen for Bynet 2021 lægger også op til, at den gratis citybus forsvinder. I har i den forbindelse drøftet muligheden for at indføre den som betalingsbus. Hvorfor er det en god idé?

Alternativet er jo, at citybussen ikke er der. En del af dem, der bruger citybussen, stiger sådan set også om og har en billet i forvejen. En betalende citybus er selvfølgelig en indtægt, der er med til at bidrage til, at det samlede budget bedre kan hænge sammen. Og så tænker jeg også, at det er meget rimeligt, at hvis man bevæger sig rundt i centrum, så koster det også noget.