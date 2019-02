- Alle har en mening om persillesovs

Lilly Kristina Rasmussen er glad for at lave mad. Næsten hver dag er hun at finde med kartoffelskrælleren i sving ved håndvasken i Hus C på Ærtebjerghavens Plejecenter, hvor hun bor.

Hun hjælper gerne kokken Ulla Fangel med at skrælle kartofler og snitte grøntsagerne eller piske fløde til eftermiddagskaffens kager.

Ærtebjerghaven Plejecenter er det ene af to plejecentre, der i 2018 via et pilotprojekt i Odense Kommune fik midler til at ansætte personale til at lave mad i alle boenheder på plejecentret. Projektet er udvidet til at løbe i 2019 også. I alt seks medarbejdere er i år ansat på Ærtebjerghaven udelukkende til at lave mad til de mange beboere, der bor i 45 lejligheder fordelt i fem afdelinger eller huse, som de kaldes på Ærtebjerghaven.

Arbejdet er organiseret på den måde, at hvert hus har en fast "mad-mor," der kender beboerne. Ved sygdom, ferie og andet hjælper personalet på plejecentret hinanden.

- Det fungerer helt fantastisk. For mig er det godt, for jeg elsker jo mit job, men mest af alt er det godt for beboerne her. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de er glade for, at vi er her og laver mad hver dag, siger Ulla Fangel, der i dag står for at lave rødspættefiletter med kartofler og persillesovs til Hus C og et af de andre huse.

Hun møder ind ved middagstid, serverer eftermiddagskaffe med hjemmelavet kage og laver aftensmad.

- Jeg håber virkelig, at projektet fortsætter. Jeg elsker nærheden med borgerne, og jeg er 100 procent sikker på, at de spiser mere på den her måde. Det har jeg set med egne øjne. En af beboerne her i Hus C spiste for eksempel altid kun en kartoffel, da maden blev leveret færdiglavet. Nu spiser hun to til tre hver dag, siger Ulla Fangel.