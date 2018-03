Torsdag var OB en tur i Tyskland for at spille træningskamp mod HSV. Tyskerne tog en sejr på 3-0, men Kent Nielsen mente, at OB fik en del ud af kampen alligevel.

- Det var fint. Jeg synes, vi blev presset, og det slipper vi fint fra. Vi brænder nogle store chancer, men jeg synes, at vi turde spille, og når vi satte noget sammen, gjorde vi det til tider også svært for dem.

HSV startede kampen i en opstilling, som lignede den, de har forsøgt sig med i kampe, som tæller. OB gav mere plads til dem, som ikke spiller så meget, og der var blandt andet gode minutter til Julius Eskesen, Mohammed Fellah og Marco Lund.

- Julius spillede mest kant, og han havde nogle gode aktioner med bolden. Fysisk er der lidt udfordringer, men han viste god energi og var god offensivt. Fellah arbejde hårdt og viste også fine ting. Men for begge udviklede kampen sig sådan, at HSV var meget på bolden, så spillet var ikke nummer et på deres hitliste. Men det var fint at få arbejdet med det. Marco Lund fik en time og gjorde det fornuftigt, sagde Kent Nielsen fra bussen efter kampen.

Måske vigtigst slap fynboerne fra kampen næsten uden helbredsproblemer. Jacob Barrett måtte udgå med et trælår, og det er uvist, hvor slemt det står til. Men Kent Nielsen mente ikke umiddelbart, at det var noget, der vil holde ham ude længe.

Og generelt var kampen gavlig, mente cheftræneren.

- Vi kan godt være ærgerlige over, at vi ikke får scoret, og jeg synes måske, at 2-0 i første halvleg er i overkanten. Men alt i alt var det fint og en god træningskamp, sagde han.