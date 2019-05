Se højdepunkterne: Dommerfejl, to scoringer og rødt kort da OB tabte til Brøndby

Det blev et 2-0-nederlag, da Brøndby gæstede Odense til et opgør, der kunne have sikret bronze til OB.

Sådan gik det ikke. En stor skuffelse blev det til for både OB-mandskabet og de mange tilskuere på det udsolgte stadion.

Brøndbys sejr betød, at begge hold sluttede med 52 point, men Brøndbys målscorer er bedst, og Brøndby sikrede sig derfor en fjerde plads.

Omvendt må OB nøjes med en femteplads, som ikke efterlader klubben mulighed for at spille europæisk fodbold i næste sæson.

OB scorede ikke i holdets gode perioder. Derimod kom Brøndby i front efter 38 minutter, da angriber Kamil Wilczek scorede for gæsterne. I anden halveg var det Brøndbys Mikael Uhre, der scorede til 2-0.

