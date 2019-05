Oliver Lund tom for ord

FODBOLD: Oliver Lund har været hele paletten rundt på OB's hold, siden han blev hentet i vinterpausen. Og efter godt en time kom han ind som decideret angriber ved siden af Bashkim Kadrii.

- Vi havde haft en periode, hvor Arajuuri hele tiden kunne afvise vore indlæg. Derfor havde vi brug for Olivers fysik for at skaffe noget plads den vej, forklarede Jakob Michelsen, inden en bitter Oliver Lund dybt skuffet kom ud fra omklædningsrummet.

- Vi er uheldige at komme bagud på et offside-mål, hvor vi ikke fik scoret i vores gode periode. Vi dominerer fuldstændig fra start til slut, og Brøndby er jo ikke inde i kampen, og så laver vi en personlig fejl på det andet mål. Det er virkelig en meget tom fornemmelse. Jeg synes ikke kun, at de får mulighed for at stange boldene i feltet væk, for vi kommer også bag dem og får dem ud af løbe. Vi spiller kampen rigtigt, men skal bare score, sagde Oliver Lund, der havde svært ved at skjule sin skuffelse over FC Midtjyllands og FC Københavns præstationer i de sidste runder.

- Det er svært at være stoisk med det her, når vi nu selv kunne have afgjort det. Men jeg er pissesur over den måde, som Midtjylland og FC København har spillet deres sidste kampe. De har sagt på en vattet måde, at de vil leve op ti l fair play, men fuck hvor har de været svage blot, fordi de tidligere har været suveræne. Det er muligt, at jeg står her og flæber, så vi kan selv takke os for det her, konkluderede Oliver Lund.

- I dag var vi det bedste hold, og det her opsummerer slet ikke vores sæson. Når skuffelsen har lagt sig, så har vi spillet sindssygt flot fodbold og har skaffet en kæmpe optur som klub. Vi lokker altså 14.000 tilskuere på stadion i dag, og det siger noget om, hvor vild udviklingen har været. Men vi har misset Europa, og jeg har lyst til at græde over det.

Oliver Lund havde selv en giga-chance for at udligne et par minutter, før Marco Lund dummede sig.

- Jeg tænker ikke. Det går hurtigt. Ryan Laursens indlæg passerer både Bashkim Kadrii og Paulus Arajuuri og jeg bliver overrasket over, at de falder ned foran mig, så jeg når ikke at reagere. Selv om jeg ikke er fuldblods-angriber, så er der ikke noget at rafle om - jeg skal score. Jeg har også en situation, hvor jeg vil spille Casper Nielsen i himlen i stedet for at sparke fra kanten af feltet.

- Vi kan kigge tilbage på sæsonen med positive briller, som vi kan tage med til næste sæson. Får vi en god start, har vi alle muligheder i næste sæson. Så bliver vi sværere at slå, sagde Oliver Lund, der virkelig var ramt.