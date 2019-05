OB-træner: Fodbold når det er værst

FODBOLD: OB-træner Jakob Michelsen stirrede ærgerligt op mod himlen, da han havde hilst på de fynske fans efter slutfløjtet.

- -Det var fodbold, når det er værst. Det er en hård skæbne. Er noget fortjent i fodbold, så havde vi fortjent mere. Vi spiller en god første halvleg og det er misvisende, at vi er bagud efter en tvivlsom situation. Efter pausen brænder vi en stor chance og laver en personlig fejl.

- Mangler I en målscorer?

- Vi er det klart bedste hold i dag. Men vi skal bruge mange chancer for at score vores mål. I den statistik topper vi foran de andre hold. Når vi brænder så mange store chancer, har det tre årsager: Dygtighed, marginaler og held. Det ligger mellem kvalitet og marginaler, og det skal vi arbejde videre på. I et mesterskabspil er skarpheden afgørende, for der kommer ikke så mange chancer, sagde Michelsen og tog på tre ugers ferie.

OB-truppen mødes igen mandag den 17. juni i Ådalen.