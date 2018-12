OB tabte finalen i Baltic Sea Cup

Fodbold: Onsdag eftermiddag var OB en tur i Aalborg, hvor den stod på finale i Baltic Sea Cup mod AaB. Begge mandskaber havde maksimumspoint efter tre runder, så vinderen af onsdagens kamp ville løbe med titlen som vinder af Baltic Sea Cup 2018.

Det blev nordjyderne, der trak det længste strå med en sejr på 4-2. Derfor må OB nøjes med en andenplads i turneringen. De to fynske mål blev sat ind af Mathias Jørgensen og Yao, og fynboerne førte rent faktisk 1-0 ved pausen efter Mathias Jørgensen scoring i det 41. minut. Op til det tidspunkt havde halvlegen været rimelig fattig på chancer men med en overvægt af spillet til OB.

Efter pausen var det igen OB, der kom bedst ud, og både Tarik Ibrahimagic og Mathias Jørgensen havde mulighed for at øge til 2-0. I stedet fik hjemmeholdet ud af det blå bragt balance i regnskabet, og derefter fik nordjyder fat i den lange ende af opgøret og fik sig bragt foran med 3-1.

Da AaB havde en bedre målscore end OB inden kampen, så var kravet en sejr til OB, og det så i den grad svært ud, da AaB førte med 3-1 efter 73 minutters spil. Yao fik dog bragt lidt spænding tilbage i opgøret, da han scorede til 2-3 efter en fin pasning fra Mads Frøkjær-Jensen. OB pressede på for flere scoringer, men i stedet udnyttede AaB en naturlig åbning i OB-forsvaret under fynboernes pres.

Fra Tonny Hermansen, OB's talentchef, lyder det:

- Vi skal lære af den her turnering. Man skal lære at vinde kampene, når de står lige - og det har vi snakket om i de internationale kampe, vi har spillet i Baltic Sea Cup. I finalen formåede vi ikke at være kyniske nok, og vi skal lære at være dygtigere til at køre en kamp hjem, når vi er i førerposition.

Sådan gik det til:

43. min. 0-1 Mathias Jørgensen 59. min. 1-1 66. min. 2-1 73. min. 3-1 79. min. 3-2 Yao 84. min. 4-2

OB's holdopstilling: Sayouba Mandé-Daniel Obbekjær (77. min. Kristian Brøndum), Anton Pedersen, Oliver Skolnik (72. min. Jonas Skytte)-Gustav Grubbe (77. min. Lasse Skøtt), Jonathan Harboe, Tarik Ibrahimagic (72. min. Jonathan Kjær), Mads Frøkjær-Jensen, Yao-Rasmus Festersen, Mathias Jørgensen (60. min. Peter Clement).