Michelsen pavestolt

FODBOLD: OB-træner Jakob Michelsen er stolt før bronze-braget mod Brøndby.

- Jeg er stolt over at stå som OB-træner i sidste runde og have chancen for at vinde bronze og Europa-billetter. Jeg kender 10 andre klubber, der gerne ville bytte med os. Vi håber, at Midtjylland giver den gas mod Esbjerg. Det håbede vi også, at Midtjylland gjorde forleden i Brøndby og FCK i Esbjerg. Det håber man altid på, og det skete så ikke. Horsens holdt fanen højt i sidste sæson og hjalp Midtjylland til guldet mod Brøndby, så vi håber, at FCM også giver den gas mod Esbjerg, sagde OB-træneren efter den afsluttende træning i Ådalen.

- Man håber jo altid, men ellers har jeg ingen kommentarer til, hvad Midtjylland gør, tilføjede han.

Jakob Michelsen vil ikke spekulere alverden over, hvad der sker i kampen samtidigt i Herning.

- Vi går ud for at vinde over Brøndby foran en fantastisk kulisse. Brøndby har det største pres på sig, for de skal vinde for at få et resultat, mener han.

- Bronze til OB vil gøre en god sæson magisk, så det bliver den sjoveste finale, vi har deltaget i i denne sæson, glæder Jakob Michelsen sig.

Fredag middag var der solgt 13.000 billetter til OB-Brøndby.