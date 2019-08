Fodbold: Der er lagt op til en ganske spændende kamp, når OB søndag eftermiddag står over for EfB på udebane.

Det er et opgør mellem to hold, der før sommeren spillede med i top 6, men ingen af de to hold er kommet flyvende fra start i denne sæson. Her har OB fået en enkelt sejr i de første tre kampe, mens dagens modstander har fået et enkelt point hidtil.

Skal OB have sæsonens anden sejr i dag? Følg kampen i livebloggen her.