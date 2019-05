I Odense kan Brøndbys fans mindes de gode, gamle dage

Fodbold: Lørdag aften kan OB spille sig til en bronzemedalje og muligheden for at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet. Det kræver som minimum en sejr over Brøndby, som OB møder på Nature Energy Park klokken 17.

Og selvom OB selvfølgelig ønsker at vinde, har to af holdets sponsorer, 3F og Albani, besluttet at agere ekstra gode værter for Brøndbys fans.

Faxe-tribunen er et navn, der vækker gode minder i Brøndby om tider, hvor holdet kunne fejre danske mesterskaber og succes i den nordiske klubturnering Royal League. Stemningstribunen har siden fået nyt navn, og som en gestus til fansene fra Københavns vestegn skifter 3F-tribunen i Odense navn under kampen lørdag aften.

- Faxe-tribunen var ikonisk, da vi var sponsor derovre, og derfor genopstår tribunen på lørdag, når Brøndby gæster Odense. Vi pakker tribunen ind, så den ligner den gamle Faxe-tribune i Brøndby, så fansene fra vestegnen kan føle sig velkommen og mindes de gode, gamle dage, siger sponsorchef hos Royal Unibrew Freddy Larsen.

Han sender samtidig en stor tak til 3F, der til denne kamp har afstået sine rettigheder til dele af endetribunen.

Boderne på Faxe-tribunen bliver bemandet af folk i Brøndby-trøjer, og de serverer selvfølgelig Faxe-øl. Albani lover dog også festlige omgivelser til OB's fans med happy hour i Albani-fanzonen og hyldestkoncert til Kim Larsen fra Odense-bandet En lille pose støj.