FODBOLD: Bashkim Kadrii siger det lige ud. Det er pokkers til at forskel på at gå på vinterferie med en sejr eller et nederlag.

- Det er vigtigt med en god fornemmelse at gå på ferie med. Det vil være en lorte-fornemmelse, hvis vi slutter dårligt af, men får vi en sejr, så ser det lyst ud, siger han før AaB-kampen.

- Vi ligger så tæt, men kan være fem point foran AaB, hvis vi besejrer dem. Det vil betyde noget til sidst, så det er en vigtig kamp, mener han.

Bashkim Kadrii har en anden rolle, end da han sidst var i OB, hvor han blev brugt som kant eller sågar som back.

- Personligt har jeg ændret mig meget og bygget på menneskeligt. Jeg ved ikke, om jeg fremstår som en anden spiller. Hvis nogen mener det, så er det nok fordi, at jeg spiller angriber og på en fast plads, hvor jeg tidligere blev rykket meget rundt. Jeg føler ikke selv, at mine skader har haft indflydelse på mit spil, siger Bashkim Kadrii.

- Jeg skal være med til at binde spillet sammen, kreere spillet og gøre de andre gode og også selv score mål. Det er mest i opspillet, at jeg skal bidrage, skyde fra distancen og af til løbe dybt, mener Kadrii.

- Min tid i OB har indtil nu været god. Det er gået bedre og bedre også for mig personligt, så det har været dejligt at være tilbage, mener Bashkim Kadrii, der erkender, at OB ikke blev rigtig farlig mod FC Midtjylland i fredags.

- Vi fik bedre fat i anden halvleg, men fik ikke scoret, så det kunne blive spændende, fastslog han og løb hen til bilen, der bragte ham fra Røde Stjernes bane tilbage til Ådalen.