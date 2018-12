Whisky-restauranten skal hedde Remisen

Nyborg: Nyborgenserne var ikke i tvivl, da Nyborg Destilleri udskrev en konkurrence om det bedste forslag til et navn til stedets restaurant. Restauranten har eksisteret i mere end et år, men har aldrig fået et selvstændigt navn.

Omkring 500 personer sendte forslag ind, og 120 af dem mente, at restauranten bør hedde Remisen.

Nyborg Destilleri er indrettet i DSB's tidligere værksteder i færgehavnen, og der har faktisk ikke nogen remise på stedet i mange år.

- Men jeg har forstået, at mange nyborgensere kalder stedet hernede remisen stadigvæk, siger Kim Møller-Elshøj fra Nyborg Destilleri.

Tilbage i 1950'erne var remisen et stort anlæg lige syd for værkstederne med drejeskive og en masse "tog-garager" i en karakteristisk halvcirkel rundt om. Af luftfoto på Geofyns hjemmeside fremgår det, at det meste af anlægget allerede var revet ned før 1970, og tilbage var blot drejeskiven og et par garager. Men navnet hænger ved, og nu føres det videre af Nyborg Destilleri.

Der var altså 120 borgere, som foreslog navnet Remisen, men destilleriet har udpeget Kamma Trier Hansen, Nyborg, som vinder af konkurrencen. Det er fordi, hun har givet den bedste begrundelse for navnet, forklarer Kim Møller-Elshøj.

Kamma Trier Hansens fortælling er her:

"Jeg synes, at restauranten i Nyborg Destilleri skal hedde "REMISEN". Min begrundelse: Til ære for de mange, der arbejdede der. Her er historien om en af dem: Jeg bor i Gartnergade 12 i et tvillingehus bare 3-4 minutters gang fra Nyborg Destilleri. Da jeg i 1994 flyttede til Nyborg, var Gartnergade endnu til dels beboet af gamle DSB-arbejdere, nu dog pensionerede. Sådan også i den anden halvdel af vores tvillinghus. Her boede en gammel snedker, der havde arbejdet med vedligeholdelse af inventaret i DSB togene, som netop blev istandsat i de bygninger, hvor Destilleriet i dag har til huse lige ved siden af Remisen. I 1994 skreg Remisen endnu sine rustne lyde ud over området, når skinner og tog skulle vendes. Poul hed min nabo, og han var en ægte snedker af den gamle fine slags. Nede i sin kælder havde han sit eget værksted, hvor hans værktøj endnu hang sirligt på væggene. Alt var hjemmelavet. Stemmejern, skruetrækkere, hamre, økser, save og meget andet med de fineste udskårne og blankpolerede træhåndtag. Høvle i alle størrelser også håndgjorte, og som endnu lå så godt i hans gamle hænder. Han havde stadig sin gamle slidte læder-skoletaske, som i årevis havde båret hans madpakke og hans værktøj til dagens dont og hjem igen. Når han nu hørte, jeg baksede med et søm inde på den anden side af væggen, stillede han straks ved min dør med den gamle skoletaske med noget værktøj i: "Nåhh Kamma, mon ikke jeg skulle slå det søm i for dig?" spurgte han med sit lille smil og på klingende fynsk. Når jeg stod og så på, mens han arbejdede i sit kælderværksted, fortalte han gerne om oplevelser og gamle kolleger fra de mange arbejdsår på værkstedet nede ved "Remisen". Da han døde, arvede jeg at par af hans fine værktøjer. De minder mig om en svunden tid ved Remisen, og når jeg nu dagligt går forbi Nyborg Destilleri, tænker jeg, at det ville have glædet Poul så meget, at hans gamle arbejdsplads, var blevet så smukt restaureret."

Kamma Trier Hansen vinder et gavekort på 5000 kroner til Nyborg Destilleri.