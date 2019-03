Weekend i bevægelse: Alle uanset alder kan gratis deltage i arrangement i Nyborg, hvor instruktører fra La Santa Sport deltager

Nyborg: Sved, fællesskab og oplæg på programmet, når foreningen Nyborg Familie & Firma Sport inviterer til gratis bodyworks-event.

Det sker fredag-søndag 22.-24. marts i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Body combat, coreworkout og metafit er bare nogle af de nye træningsformer, som fynboerne får mulighed for at prøve.

Konceptet er hentet fra Club La Santa på Kanarieøerne. To instruktører derfra - Mel og Nikki - leder deltagerne gennem en aktiv weekend med udfordringer.

Arrangementet er gratis, og man kan bare møde op.

Det er tredje gang, eventen finder sted i Nyborg, og som sidste år bliver der oplæg undervejs. I år med ultrasport-udøver og coach Jacob Elkjær, som vil tale om motivation, beslutnings-kompetence og nysgerrighed.

Der forventes flere end 200 deltagere i løbet af weekenden, og det bliver fynboer i alle aldersklasser.

- Vi spænder fra 15-70-årige, og alle kan være med. Det handler ikke kun om at træne, men også at hygge sig i pauserne, hvor vi kan være sammen om at være ømme, fortæller Berit Kolding Wedel.

I år vil der som noget nyt være deltagelse af skoleelever. Fredag formiddag prøver 8.-9.-klasser fra Danehofskolens Idrætslinje Body Combat, der kombinerer kampsport, musik og masser af bevægelse.

- Deltagerne får også mulighed for at støtte et godt formål ved at være med. Overskuddet fra dagene går til Broen Nyborg. Det er et tilbud, der hjælper udsatte børn til en aktiv fritid. Broen Nyborg vil også være tilstede med en stand i hallen.