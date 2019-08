NYBORG: En tyv i Nyborg ventede til lukketid onsdag og forsøgte så at bryde ind i en virksomhed på Ringvej i Nyborg. Torsdag morgen kunne personale se, at en af ruderne til virksomheden havde fået listerne brækket af, hvorefter ruden var blevet knust. Om tyven kom ind i boligen fremgår ikke af politiets elektroniske døgnrapport, men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at tyven slap afsted med noget fra virksomheden. /PAD