Vinder af frivilligprisen:

For ottende gang blev Frivilligprisen på ældreområdet i Nyborg uddelt på Bastionen. Vinderen af prisen blev to frivillige, der engagerer sig i aktiviteter for folk med demens.

Nyborg: 13 frivillige var indstillet til årets frivilligpris for Nyborg Kommune. Alle 13 er eksempler på, at frivillige gør en væsentlig forskel, men der var særligt to personer, der blev fremhævet mandag eftermiddag på Bastionen i Nyborg. Nemlig Joanna Holdze og Svend Erik Stougaard, der bruger deres frivillige kræfter i Demensklubben Vestervold, hvor de laver aktiviteter, kører turer, passer kolonihave og lignende.

Deres indsat er til så stor glæde for mange demensramte, at det gav de to årets frivilligpris ved fejrings-arrangementet på Bastionen.

- Jeg er ikke frivillig for at vil have noget. Jeg er frivillig, fordi jeg vinder noget personligt, men det betyder stadig noget, at nogen synes, vi har gjort det godt, sagde Svend Erik Stougaard efter han modtog hovedprisen mandag eftermiddag.

Svend Erik Stougaard har i øvrigt været et aktivt foreningsmenneske i en menneskealder og stået i spidsen for en række af byens foreninger.

Samleveren og med-pris-vinderen Jonna Holdze kunne ikke selv være ved arrangementet, da hun havde demenscafé på samme tidspunkt.

Parret har blandt andet været med til at lave nyt, lugtfri toilet i kolonihaven og udsmykning på væggene i klubben. Svend Erik Stougaard er også chauffør på demensklubbens mange køreture ud i landet, hvor Jonna sammen med de demensramte særligt giver sig i kast med det kreative og madlavning.

Det er ottende gang Frivilligprisen uddeles i Nyborg Kommune.