Nyborg/Espergærde: Der er flere ligheder mellem situationen ved Nordmarksvej i Nyborg og den situation, en beboer i Espergærde i Nordsjælland havnede i for et par år siden.

Det handler nemlig begge steder om villaejere, der pludselig får nybyggeri på nabogrunden. Med det resultat, at naboerne i de nye huse kan se direkte ned i villaejernes haver, hvor beboerne tidligere kunne opholde sig, uden nogen kiggede med.

Sagen fra Stokholmvej i Espergærde er længere fremme end sagen ved Nordmarksvej, og for en måned siden fik en villaejer i Espergærde ret i sin klage til Statsforvaltningen, der fører tilsyn med landets kommuner: Nabobyggeriet, en stribe rækkehuse i to etager, var opført på baggrund af en ulovlig byggetilladelse, lød afgørelsen.

Helsingør Kommune vedtog først en lokalplan for det nye byggeri, men der var ingen præcis udpegning af byggefelter, der bestemte, hvor bygherren måtte bygge i en, halvanden eller to etager. Naboerne brokkede sig ikke meget, for de regnede med, at de lave huse ville ligge ind mod deres grunde.

Da kommunen udarbejdede byggetilladelsen for rækkehusene, blev naboerne slet ikke hørt. Og det er en fejl, for et byggeri i to etager, hvor der kan blive betydelige indbliksgener, kræver en grundig omgang blandt andet med høring af naboerne og helhedsvurdering. Det skete ikke, og derfor er byggetilladelsen ugyldig, har Statsforvaltningen afgjort.

Problemet er bare, at rækkehusene på nabogrunden for længst er bygget, og de nye ejere flyttet ind. En nedrivning kommer nok ikke på tale, så derfor er en form for erstatning til beboerne i villaerne den mest sandsynlige udgang på sagen.