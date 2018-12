Politikere vil give marineforeningen mulighed for at bygge nyt hus på havnen.

Nyborg: Nyborg Marineforening har en drøm om at sætte de bankpudsede sko på nyt dæk - nej undskyld, et nyt gulv.

Forening har sendt kommunen en ansøgning om at få lov til at rive det gamle klubhus på Vesterhavnen ned og erstatte det med et nyt byggeri i maritimt look. 284 kvadratmeter i et plan i træ med plads til en stor terrasse ud mod havnen.

I maj havde politikerne den samme sag på dagsordenen men med et endnu større byggeri.

Det endte med, at politikerne stillede en række krav til marineforeningen, og det er dem, der nu er bearbejdet med hjælp fra ingeniørvirksomheden OBH, Odense.

Marineforeningen skriver til kommunen i forbindelse med ansøgningen:

"Marinehuset danner rammen om det liv den rummer med mennesker, fællesskabet, søfart, historie, værdier. Nyborg Marineforeningen ønsker at opføre et større Marinehus, da et stigende medlemstal, samt et stadigt større udstilling af historiske elementer fra søfarten / søværnet, gør at pladsen efterhånden er en udfordring."

Det eksisterende marinehus er på 155 kvadratmeter, og det blev bygget med genbrug af pavilloner, som tidligere blev brugt til kontorer i forbindelse med byggeriet af Vestbroen frem til midten af 1990'erne.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har foreløbig sagt ja til at lave en lokalplan, som skal til debat, inden den endelige tilladelse til byggeriet kan gives.