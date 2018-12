52-årig spritbilist blev standset i Nyborg lørdag nat, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg.

Den 52-årige sad i en parkeret varevogn med motoren tændt, da politiet tog kontakt til ham på Storebæltsvej, og et vidne havde set, den 52-årige kom kørende til stedet. Manden blev sigtet for spirituskørsel og anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve.