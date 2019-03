Videoer skal promovere cykelturismen

Nyborg: VisitNyborg er parat til at fortælle omverdenen, at Nyborg og omegn er et godt udgangspunkt for en cykeltur eller en cykelferie. Det skal ske via korte videofilm og falder i tråd med det fynske cykelsamarbejde Bike Island, de kommende shelters langs Storebælt og en Bike Station, hvor cykelturister kan ordne de to-hjulede.

Fire videoer af cirka et minuts varighed plus yderligere fire videoer til brug på de sociale medier skal sætte spot på cykelturismen i det krøllede landskab på Østfyn. De fire videoer skal henvende sig til forskellige slags målgrupper af cykelturister og vil anslået koste 35.000 kroner at producere.

- Vi arbejder på en cykelstrategi i kommunen. Men vi mangler nogle nye film, der blandt andet kan benyttes på messer og lignende, bemærker udvalgsformand Peter W. Mollerup (V).

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har nikket ja til frigive 35.000 kroner til at promovere de digitale appetitvækkere til folk på to hjul. Midlerne hentes over rammen til branding og markedsføring af kommunen.