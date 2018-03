Borgerne i Nyborg Kommune vejer mere, stresser mere og dyrker for lidt motion, viser ny opgørelse. Det er en bombe under folkesundheden, mener kommunens sundhedschef.

- Men samtidig har vi rigtig mange projekter og strategier i gang, som man ikke kan se effekten af endnu, men som vi håber på længere sigt vil have et positivt udfald.

- Vi kan jo se, at sundheden går den forkerte vej på mange parametre. Mange af de her tal viser ikke bare et billede af situationen i Nyborg Kommune, men en tendens i Danmark, og det skal vi tage alvorligt, siger hun og fortsætter:

Tættere på tallene Den Nationale Sundhedsprofil er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og kom den 6. marts 2018.I Region Syddanmark har mere end 40.000 borgere på 16 år eller derover svaret. I Nyborg Kommune er omkring 2.500 blevet spurgt, godt 60 % har svaret. Moderat til svær overvægt: Er defineret som et BMI mellem 25 og 30. Stress: Hvorvidt de adspurgte har et højt stress-niveau. Søvn: Personer, der aldrig eller næsten aldrig får søvn nok til at være udhvilede. Fysisk aktivitet: Personer, der ikke opfylder WHO's anbefalinger om mindst 150 minutters aktivitet ved moderat intensitet om ugen. Kilde: Sundhedsprofilen, SDU, Region Syddanmark, Sundhedsstyrelsen.

Samtidig har over hver fjerde et højt stress-niveau, knap hver tredje får ikke den anbefalede mængde motion, og 15 procent svarer, at de sjældent eller aldrig får de nødvendige timer søvn om natten.

Ser man på overvægt, er antallet af moderat til svært overvægtige i Nyborg steget fra 52,6 procent i 2010 til 57,2 procent i 2017. Dermed ligger Nyborg Kommune både over gennemsnittet for Region Syddanmark og det landsdækkende gennemsnit.

Det kan man blandt andet forklare med uddannelsesniveau som en af faktorerne, mener teamleder for sundhed og forebyggelse i Nyborg Kommune Trine Enslev.

- Der er en sammenhæng mellem overvægt og uddannelsesniveau, og da Nyborg Kommune har flere på overførselsindkomst og flere med lavere uddannelse, kan det være med til at gøre, at vi ligger højere, siger hun.

Det bakker sundhedschefen op, men peger på, at problemet er en global tendens, der skal behandles fra alle sider.

- Kigger man til USA, kan vi godt regne med, at overvægtsbølgen fortsætter. Og overvægt er en bombe under folkesundheden. Det kan føre til ondskaber som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft, og det kan være gavnligt, at man på nationalt plan går ind med nogle strukturelle ændringer som for eksempel at sænke priserne på frugt og grønt.

- Og så skal vi fra kommunens side bidrage med konkrete sundhedsstrategier til for eksempel at fremme en sundere livsstil for den enkelte borger, supplerer teamleder Trine Enslev.