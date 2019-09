Venstre vil droppe haludvidelse og cykelsti

Første spadestik til den halve hal i Herrested blev taget i 1982. Og lige siden dengang har en udvidelse af hallen været på tale. Glæden blandt de lokale beboere var derfor stor, da byrådet i 2016 afsatte fem millioner kroner på budgettet til projektet. Det viste sig dog ikke at være nok. Faktisk ville det være billigere at bygge en hel ny hal ved siden af den eksisterende, men heller ikke denne løsning ser nu ud til at blive til noget. Arkivfoto: Tim K. Jensen.