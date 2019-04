Venstre og SF bag nyt udspil på børneområdet

Antallet af børnehavebørn stiger i de kommende år, mens der bliver færre børn i skolealderen. Det skaber ny udfordringer, ikke mindst for de små skoler. Derfor foreslår Venstre og SF, at der bliver nedsat en styregruppe, der skal komme med anbefalinger til politikerne. Hos Socialdemokratiet ser man positivt på udspillet, men undrer sig over fremgangsmåden.

Nyborg: Det kunne ligne en tanke. Og det er da heller ikke tilfældigt, at SF og Venstre i Nyborg har valgt at præsentere et nyt udspil på børneområdet næsten samtidig med, at der lørdag blev afholdt demonstration i blandt andet Nyborg for at sætte fokus på normeringer i daginstitutionerne.

Det fortæller formanden for Skole- og Dagtilbudsområdet i Nyborg Kommune, SF's Suzette Frovin, der er en af hovedarkitekterne bag det nye udspil.

- Før jeg blev valgt ind i byrådet har jeg selv arbejdet benhårdt for bedre vilkår for børnefamiler, så jeg synes bare, det er fantastisk at der nu kommer fokus på området med landsdækkende demonstrationer. For mig er udspillet en måde at vise, at vi som politikere gerne vil være på forkant og tager emnet alvorligt, siger hun.

Konkret foreslår SF og Venstre at der bliver nedsat en styregruppe, hvor både politikere, forældrebestyrelser, daginstitutioner, skoler og fagforeninger vil være repræsenteret

- Det handler om at kigge over en 10-årig periode, hvor det kommer til at gå både op og ned med børnetallet og så give et svar på, hvordan vi kan tilrettelægge området på en måde, så vi ikke handler i panik fra år til år, forklarer Suzette Frovin.