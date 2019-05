Velkommen, Margrethe: Nyborg er klar til en kongelig dag

Hele byen er på benene og klar, når "Dannebrog" lægger til ved Kongens Skibsbro fredag klokken 10. Og det er dronningen efter en fridag kristihimmelfartsdag utvivlsomt også.

Nyborg: Tilde Hansen er klar med buketten. Og borgmesteren klar til at byde dronningen velkommen, når "Dannebrog" går til kaj ved Kongens Skibsbro fredag klokken 10. Og meget tyder på, majestæten også er frisk på en festlig fredag i kongebyen. Fra Køge, hvor dronningen var på besøg tirsdag og onsdag, forlyder det i hvert fald, at det var en smilende majestæt i højt humør, der kom forbi. Og efter at have holdt en fridag skærtorsdag, er dronning Margrethe utvivlsomt klar til at tage fat på den anden etape af årets sommertogt med "Dannebrog" og det travle program, der er lagt for hende i Nyborg.

"Jeg er klar. Og jeg glæder mig" Borgmester Kenneth Muhs

De og ikke du Thilde Hansen, der til daglig går i 4. klasse på Vibeskolen i Ullerslev, og borgmester Kenneth Muhs bliver de første af mange nyborgensere, dronningen kommer til at møde på sin vej gennem kongebyen. Og de er begge til klar til den store dag. Thilde Hansen har øvet sig på at neje og sige De og ikke du. Og borgmester Kenneth Muhs har skrevet sine taler og fundet borgmesterkæden frem. - Jeg er klar. Og jeg glæder mig, siger han. Kenneth Muhs har mødt dronningen én gang før. Men det er så længe siden, at borgmesteren formentlig husker det bedre, end dronningen gør. - Men helt tilbage i 1996 var jeg faktisk i audiens på Amalienborg for at takke dronningen for udnævnelsen til premiereløjtnant, fortæller Kenneth Muhs. Kenneth Muhs har i dag rang af major i hæren, hvor han senest har arbejdet som afdelingsleder i Telegrafregimentet på den nu lukkede kaserne i Fredericia.

Når dronningen er gået i land på Kongens Skibsbro og har sagt goddag til Thilde Hansen, Kenneth Muhs og de mange andre på kajen, skal hun ud på en rundtur, der i mere end én forstand vil sætte sit præg på byen. Det meste af turen foregår i karet, og det vil i sagens natur give både trafikale og praktiske udfordringer i bymidten dagen igennem. Flere steder vil der således være helt lukket for trafik i både formiddags- og eftermiddagstimerne, når dronningens karet og gardehusarregimentets store hesteeskorte skal gennem gaderne. Gardehusarerne, der onsdag aften gav en fornem opvisning i deres kunnen foran et stort publikum på Cirkuspladsen, har både onsdag og torsdag øvet sig på karetturens to ruter. Og gardehusarerne er tilsyneladende også klar. Det var i hvert fald en meget tilfreds eskortechef, der gjorde status efter den første prøvetur fra Havnepladsen, op gennem byen, videre gennem Landporten og til Nyborg Rådhus. - Det kunne ikke være bedre ..., lød det med høj, fast og bestemt røst, mens de et halvt hundrede heste og gardehusarer var linet op på Torvet.. Det vil dog næppe afholde byens borgere fra at møde op i stort tal på Kongens Skibsbro for at byde hendes majestæt dronning Margrethe hjertelig velkommen til Nyborg.