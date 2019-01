Vejen mod flere cyklister

En 15 mand stor arbejdsgruppe skal op på den store klinge i foråret. Fem måneder og fem møder senere så skal cykelstrategien for Nyborg Kommune køre over målstregen på Verdens Cykeldag, 3. juni.

- Antallet af cyklister stiger. Det er blevet mere hipt at cykle, og det samme er aktiv ferie. Det skal vi selvfølgelig forstå at udnytte, påpeger Sanne H. Andreasen.

Nyborg: Om det er cykler på to hjul, på tre hjul, med eller uden elmotor, tandem, racer eller mountainbike er underordnet. Det handler om at smøre kæden, træde til i pedalerne og rulle en strategi for flere cyklister ud over Nyborg Kommunes gader og stræder - ligesom grønne stier og Kløverruter i højere grad skal have besøg af cykelfolket.

Verdens Cykeldag

Over fem møder i løbet af foråret skal arbejdsgruppen formulere vejen mod flere cykelturister fra Langtved i nord over Nyborg i øst til Frørup i syd. Hvordan får man flere til at hoppe op på cyklen og vælge bilen med de formål at få energien ud gennem pedalerne.

Et af omdrejningspunkterne er at sikre de nuværende initiativer. Parret med en stribe fremtidige indsatser skal det sikre, at antallet af cyklister og cykelturister i kommunen bliver flere. Sideløbende skal arbejdsgruppen også kigge på tekniske løsninger i forhold til cykelstier, parkering og andet.

Endnu et pejlemærke bliver projekt "Mod en cykelvenlig by". Den er taget ud af udviklingsplanen for Nyborg bymidte og skal indgå i strategien for flere cyklister.

- Det er op på cyklen og helt frem i feltet. Det handler også om sundhed og bæredygtighed i en grøn omstilling. Derfor har vi også en tidsfrist og lancering af strategien, som vi håber kan finde sted på Verdens Cykeldag, fremhæver medlem af arbejdsgruppen, Martin Stenmann (S).

Den internationale cykeldag blev udråbt af FN i fjor og er fastsat til 3. juni.