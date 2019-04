Vejdirektorartet kommer til Refsvindinge fredag

De forældre, som avisen har talt med, skyder skylden på den tosporet cykelsti, fordi man som bilist skal orientere sig til begge sider. Hvad siger du til det?

- Her skulle de blå felter, der er anlagt på asfalten ved ind- og udkørslen, gerne tydeliggøre, at der kommer cykler fra begge retninger. Vi vil selvfølgelig gerne have, at disse er tydelige, så vi har været ude og tegne dem op.

Der er noget, som tyder på, at de blå felter ikke er nok. For godt 14 dage siden skete et uheld, og da avisen var til stede onsdag, var vi vidner til episoden, hvor en bil måtte bremse hårdt op. Burde man ikke genoverveje situationen ved Refsvindinge Friskole?

- Nu sender vi en medarbejder ud for at mødes med skolen fredag, og så vil jeg da ikke afvise, at vi kan se på det igen.

På et generelt niveau, har I så oplevet problemer med tosporede cykelstier?

- Disse cykelstier har både fordele og ulemper, som så mange andre ting har. Derfor har vi også været nede og tegne felterne op igen.

- Hvad er ulemperne?

- Bilisterne skal forstå, at cyklisterne kan komme fra begge sider.

Er det så ikke en dårlig idé at lægge sådan en cykelsti foran en skole?

- Det kommer an på mange ting, så det kan man ikke generalisere på. Det kan jo være, at folk kun færdes på den side af vejen. Men generelt går vi jo ikke og laver ting, som vi ikke tror er en god idé.

Skolelederen vil gerne have, at der blev sat bomme op, således man tvang farten ned på cykelstien. Kunne det være en mulighed?

- Det kan man ikke afvise. Men vi har jo lavet en analyse, hvor vi har været ude og genmarkere felterne. Det har vi i hvert fald taget som tiltag indtil videre.