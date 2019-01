Vandstigning: Strandvejen i Nyborg spærret for trafik igen

Nyborg: Cirka klokken 20.15 tirsdag aften blev Strandvejen endnu engang spærret for gennemgående trafik. Og igen skete det for at give beredskabet mulighed for at pumpe vand fra voldgraven og over i havnebassinet.

Bilister skal i stedet køre ad Øster Voldgade, Nørre Voldgade og Skippergade, oplyser Claus Johansson fra kommunens park- og vejafdeling.

Ved 20.45-tiden var der dog stadig god plads i voldgraven. Det skyldes ifølge Claus Johansen, at man dagen igennem har tømt voldgraven for store mængder vand, og dermed har man vundet cirka 15-16 centimeter, vurderer han.

Tirsdag aften var der heller ikke meldinger om problemer med forhøjet vandstand andre steder. Det kan dog ændre sig i løbet af natten.

Vandet forventes således at stige frem til klokken cirka 04, og alt tyder på, at man vil se en gentagelse af billedet fra sidste uge, hvor vandmasserne især skabte problemer på lystbådehavnen og på Dyrhavevej ved Holckenhavn.

Ifølge Claus Johansson vil afspærringen formentlig først blive ophævet klokken 9 onsdag morgen.