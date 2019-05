Vandkunsten flytter også

Nyborg: Flere af Nyborgs kunstværker flytter rundt for tiden. Det gælder ikke bare kongestatuen foran rådhuset, men også vandkunsten, der i nogle årtier stod på Kongens Skibsbro i Nyborg Havn.

Der blev ikke plads til værket, da man sidste år satte mindesmærket Forsavn op til ære for de danske krigssejlere. Vandkunsten blev pakket ned på kommunens materialegård, og flere borgere kritiserede, at det blev gemt væk.

Men nu er der planer om at hente det frem i lyset igen. Det fremgår nemlig af dagsordenen til Teknik og Miljøudvalgets møde mandag, at vandkunsten får nyt liv på Nyborg Marina ved de nye "skæve klubhuse".

Vandkunsten blev givet til kommunen af Mogens Pedersen i forbindelse med en renovering af Kongens Skibsbro for nogle årtier siden. Mogens Pedersen var stifter og i mange år direktør for entreprenørvirksomheden Mogens Pedersen A/S, der i dag er en del af Munck-koncernen.